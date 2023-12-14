رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى زوج وزيرة الثقافة السابقة

كتب عبد الرحمن حبيب تصوير حسن محمد

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة فى وفاة زوجها.

وشيعت جنازة المهندس مدحت شليق أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .