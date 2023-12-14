رئيس القومى للبلازما: نستورد أدوية مشتقات البلازما بـ66 مليون دولار سنويا

كتب وليد عبد السلام - تصوير احمد معروف

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، إن هناك تعاون كبير بين الجمعيات العلمية التى تستهدف تحديث كافة البرتوكولات العلاجية والدوائية للمرضى من أجل تطوير الخدمات للمريض المصرى.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال فعاليات المؤتمر الحادى عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة ، أن هناك تطوير شامل لاقسام الرعاية المركزة.

وقال الدكتور مجدى أمين، رئيس المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمشتقات البلازما ، إن مصر تعطى المتبرع بالبلازما عوض عن وقتة الذى استغرقة فى التبرع فى مراكز البلازما 350 جنيها، وتابع: "ما يحصل علية المتبرع ليس ثمن ما تبرع به ولكن تعويض عن وقته فقط واستكمل ثمن عبوة الألبومين وقت كورونا وصل 170 دولارا للزجاجة الواحدة".

وأضاف الدكتور مجدى أمين، أن مصر قامت باستيراد 3 أنواع من أدوية مشتقات البلازما فقط بمبلغ 40 مليون دولار بينما نستورد مشتقات بلازما سنويا من مختلف الأدوية بمبلغ 66 مليون دولار.

وأضاف أن هناك 4 دول فى أوروبا تقوم بمنح المتبرعين بالبلازما عوض عن وقتهم يعادل 12 دولارا فى كل مرة تبرع وليس مصر وحدها وتابع: "لابد من التعامل بنفس نظام الدول المتطورة إذا كان لدينا نية حقيقية لبناء مشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما".