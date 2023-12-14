حركة ترقيات للموظفين بـ17جهة بالجهاز الإدارى للدولة.. ونقل آخرين بـ110جهات

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة ترقية عدد من الموظفين بـ 17 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة، خلال شهر نوفمبر 2023، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:



الترقيات

كما انتهى الجهاز من دراسة نقل عدد من الموظفين بـ 110 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة وذلك على النحو التالي:











وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 9 جهات حكومية، والحاصلين علي دبلوم عال أو ماجستير في مجال التخصص، وذلك كما يلي..