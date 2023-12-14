جاك فروت والبشملة ...زراعة نماذج من الفاكهة الاستوائية داخل محطة بحوث كوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

قام الباحثون، بمحطة بحوث كوم أمبو بمحافظة أسوان ، بزراعة شتلات" جاك فروت" بالمتخللات داخل حرم محطة بحوث كوم أمبو تلك التي تم إعادة هيكلتها لتعظيم الاستفادة من تلك المساحات الغير مستغلة، بمشاركة معهد بحوث الأراضي والمياه بالمحطة.

ومن المقرر أن يتم تباعا زراعة باقي نماذج الفاكهة الاستوائية الكازميرو ( السابوتا البيضاء) و البشملة.

من ناحية أخري، كان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بزيارة مزرعة شباب الخير ( كافل اليتيم)، والتى قام باستصلاحها شباب قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، على مساحة 5 أفدنة، وهى تضم أجود الأنواع من أشجار الليمون من أجل توجيه عوائدها لرعاية وكفالة الأطفال الأيتام، وأيضاً لخدمة جبانة المقابر العمومية، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبنى إحدى جمعيات النفع العام لهذا المشروع لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منه، وأشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف لتنفيذ أعمال الخير بسواعد شباب القرية وهو ما يؤكد على روح الولاء والإنتماء للوطن وللمجتمع، فيما وافق أشرف عطية على تلبية مطلب أحد الشباب من ذوى الهمم بتشغيله ضمن نسبة الـ 5٪ فى القطاع الخاص، مكلفاً مدير مديرية العمل بإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.