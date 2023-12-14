تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروع قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، والتى يتم انشائها بديلًا للقناطر القديمة التى انتهى عمرها الافتراضي وتحسين حالة الرى فى مساحة 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات " أسيوط- المنيا- بنى سويف- الفيوم- الجيزة.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:-1- نسبة تنفيذ المشروع حتى اليوم تتجاوز 38% .
2- تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة ، والبدء في تركيب البوابات.
3- تم تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية والتجهيز لتنفيذ قناة التحويلة للبدء في الإنشاء.
4- تم الإنتهاء من تركيب منظومة التجفيف بقنطرة فم البدرمان للبدء فى الإنشاء.
5- تم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ البوابات لضمان تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .
6- يتم الالتزام بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بالموقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة