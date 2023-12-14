تعرف على تفاصيل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء نصار

وقعت وزارة الموارد المائية والري مؤخرا"إعلان الشراكة المائية مع الاتحاد الأوروبي"، لإنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:-

1- إعلان الشراكة المائية يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر ، والإستفادة من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي ، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

2- العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه.

3- تقديم الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتدريب ونقل الخبرات في مجالات صياغة استراتيجيات التكيف ورفع كفاءة الرى وإعادة استخدام ومعالجة المياه وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وإرساء ممارسات حوكمة المياه .

4- التأكيد على الدور الهام لمبادرة AWARe و "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم .

5- تبادل المعارف على المستوى الفني من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك.

6- السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة.

7- اجتماع سنوي رفيع المستوى وتشكيل مجموعة عمل مشتركة وعقد منتدى أعمال سنوي لمتابعة إجراءات تعزيز الشراكة بين الجانبين.