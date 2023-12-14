اليوم السابع
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تعرف على المستندات اللازمة للحصول على عضوية نقابة المعلمين

الخميس، 14 ديسمبر 2023 03:00 ص
تعرف على المستندات اللازمة للحصول على عضوية نقابة المعلمين النقابة العامة للمهن التعليمية
كتبت آية دعبس

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تستعد النقابة العامة للمهن التعليمية، لقيد معلمى مسابقة الـ30 ألف معلم بعد إنتهاء عمليات تثبيتهم بالمدارس، لذا يستعرض "اليوم السابع" من هذا التقرير المستندات التى لابد من تقديمها للنقابة للحصول على عضويتها والاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، من أى معلم يرغب فى الانضمام لها، وهى:
 
1-   الأوراق المطلوبة لبطاقة العضوية:
 
-       صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".
 
-       أصل الايصالات سداد فرق السن.
 
-       صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.
 
-       صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.
 
-       فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.
 
-       مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.
 
 
 
 
 
2-   شروط الإلتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة:
 
-       ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".
 
-       ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية.
 
-       صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.
 
-       صورة من المؤهل الدراسى.
 
-       صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".
 
-       يحسب فارق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة.
 
-       قيمة السنة 135 جنيه، وتحسب الشهور سنة كاملة.
 
-       قيمة رسم العقد 54 جنيه، والانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تُحسب المدة مضاعفة + غرامة 10% +108 جنيه إعادة رسم القيد.
 
 
 
 






نقابة المعلمين

عضوية نقابة المعلمين

القيد بنقابة المعلمين



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