اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بينى جانتس: أولويتنا تمكين جنودنا من إكمال مهمتهم فى غزة وإعادة المحتجزين

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:46 م
بينى جانتس: أولويتنا تمكين جنودنا من إكمال مهمتهم فى غزة وإعادة المحتجزين غزة تحت القصف
رامى محيى الدين

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قال عضو مجلس الحرب الاسرائيلى بينى جانتس، إن أولويتنا أن نمكن جنودنا من إكمال مهمتهم وإعادة المحتجزين في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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