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بدء سحب ملفات التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية 16 ديسمبر

الخميس، 14 ديسمبر 2023 06:30 ص
بدء سحب ملفات التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية 16 ديسمبر هيئة النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
 
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
 
وأعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة. 






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