ونقلت قناة"الحرة" الفضائية الأمريكية عن بايدن في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الخميس، وذلك بعد وقت قصير من التصويت إنه: "بدلا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأمريكيين، يركزون "الجمهوريون"، على مهاجمتي بالأكاذيب، وبدلا من القيام بعملهم بشأن العمل العاجل الذي يتعين القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها من الصحة، والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونجرس بأنها لا تدعمها الحقائق".

وأشار الرئيس الأمريكى إلى قضايا الاقتصاد والحدود الجنوبية وأوكرانيا وإسرائيل في البيان حيث قال إن "الجمهوريين في الكونجرس لن يتحركوا لتقديم المساعدة بشأنها"، مشددا على ضرورة الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقال: "نحن بحاجة إلى مواصلة تقدمنا في الاقتصاد والتأكد من استمرار انخفاض التضخم واستمرار نمو الوظائف".

وأضاف أنه "لتجنب الأزمات الاقتصادية التي نتسبب بها ذاتيا مثل إغلاق الحكومة، وهو ما يدفعنا إليه الجمهوريون في الكونجرس في غضون أسابيع قليلة لأنهم لن يتحركوا الآن لتمويل الحكومة والأولويات الحاسمة لجعل الحياة أفضل للشعب الأمريكي".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، صوت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق يهدف لعزل الرئيس الأمريكي بأغلبية 221 صوتا مقابل 212.