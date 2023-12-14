امتحان اللغة الفرنسية للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول لطلاب التعليم العام والمنازل والخدمات ونزلاء المستشفيات ومن فى حكمهم، والذين يدرسون اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية، كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسى للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسى لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن قراءتها (حجم الخط 14 نوع الخط Times New Roman) - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.