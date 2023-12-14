اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اليوم.. نظر محاكمة متهم بقضية " أحداث أبو النمرس "

الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة متهم بقضية " أحداث أبو النمرس " محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.







احداث ابو النمرس

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار حماده الصاوى

رئيس المحكمة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة