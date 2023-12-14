اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

الخميس، 14 ديسمبر 2023 05:00 ص
اليمن والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، الأربعاء، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن إنجر تانجبورن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع فى اليمن بما فى ذلك الجهود السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

كما تم استعراض مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولى المطلوب لتعزيز تلك الإصلاحات، وتخفيف وطأة الحرب والهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمنى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأكد العليمى موقف المجلس والحكومة الداعم لسلام عادل ومستدام بموجب مرجعيات الحل الشامل المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

من جانبها، أكدت تانجبورن دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى ومساعيه الرامية لاستئناف العملية السياسية، وتخفيف معاناة الشعب اليمنى، وتحقيق تطلعاته فى الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.







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إنجر تانجبورن




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