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المفتى يحاضر طلاب جامعة حلوان اليوم حول التحصين ضد المخاطر الفكرية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:00 ص
المفتى يحاضر طلاب جامعة حلوان اليوم حول التحصين ضد المخاطر الفكرية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب محمد صبحى

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تستضيف جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، اليوم الخميس، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، لمحاضرة الشباب فى ندوة بعنوان"الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"
 
يأتى تنظيم الندوة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنظيم طلاب أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان 
 
وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.
 
وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، محمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.
 
 






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