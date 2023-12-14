"المصريون سطروا ملحمة وطنية".. 10 أسباب لارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة.. انفو

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهازالتنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات خرجت في أبهي صورها لاتخاذ الهيئة عدة قرارات تسببت في ارتفاع نسبة المشاركة.

وأعدت "اليوم السابع" انفوجراف بعدة أسباب وراء ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة ومنها:

*ابرام الهيئة الوطنية بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

*الاهتمام بفئة ذوى الهمم من كل الحالات ومساعدة كبار السن للتصويت.

*توفير القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية، بحيث كان قاض علي كل صندوق وما أعطي ضمانة للمواطنين لحياد القضاة.

*الدفع بالرائدات الريفيات يتصلن مباشرة بالأسرة المصرية من أجل توعية الناخبين وافلناخبات بأهمية ااقتراع.

*الاستجابة لعدد كبير من المواطنين في تغيير الموطن الانتخابي.

*تعدد الطرق المستخدمة لاستلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية.

*التواصل مع صانعي المحتوي "البلوجرز" للوصول إلي الشباب واستخدام وسائل مبتكرة في توعية الناخبين.

*مشهد المصريين في الخارج أثناء التصويت في الانتخابات كان حافزًا لمن هم في الداخل.

*التوسع في عدد اللجان الفرعية خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين.

*تمكين الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بعد انتهاء موعد التصويت من الادلاء بأصواتهم.