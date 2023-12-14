المجلس الأوروبى يمنح جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد.. ويبدأ مفاوضات مع أوكرانيا

وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، إن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي قرروا في قمة بروكسل منح جورجيا وضع دولة مرشحة للاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل، عبر منصة “إكس”: "لقد منح المجلس الأوروبي جورجيا وضع المرشح".

وقال ميشيل، إن قادة أوروبا يؤيدون بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل، عبر منصة “إكس”، “قرر المجلس الأوروبي، في قمة في بروكسل، فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

وفي 8 نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، بشرط اعتماد إطار التفاوض على الوفاء بالعديد من الشروط من قبل كييف وكيشيناو.