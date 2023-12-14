الكونجرس الأمريكى يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار

وكالات

أقر الكونجرس الأمريكى، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 202، بحسب سكاى نيوز.

ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذى تم اعتماده فى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات "لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأمريكيين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.

ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجى عن 300 مليون دولار لكييف.

لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من ال61 مليار دولار التى طلبها الرئيسان الأمريكى والأوكرانى بشكل منفصل من الكونجرس بحلول نهاية هذا العام، وهى حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.

كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذى يحكم المراقبة الإلكترونية فى الخارج للأفراد الأجانب والذى تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.

ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأمريكية بالتجسس على المواطنين غير الأمريكيين فى الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكترونى بدون الحاجة إلى أمر قضائي.

وحض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".

كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5 بالمئة.

ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.