وأضاف بيسكوف -فى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- "من الواضح أن نوبات الغضب" المعادية لروسيا ستستمر. وخلال هذه النوبات المعادية للروس، ستكون الحملة الانتخابية بالتأكيد الهدف الرئيسى. إنهم يكافحون من أجل فهم مستوى الاندماج في المجتمع، ومستوى الدعم الشعبى للرئيس حتى قبل بدء الحملة الانتخابية".

وأشار بيسكوف إلى عدد كبير من رسائل الدعم للرئيس الروسى، والتى تم إرسالها لجلسة الأسئلة والأجوبة على الخط المباشر.

ومضى قائلا"هناك (في الغرب) من المستحيل أن يفهموا هذا. وعلاوة على ذلك، فإن الحرب الهجينة ضدنا لا تزال مستمرة. وفي هذه الظروف، لا يمكن للحملة الانتخابية إلا أن تكون هدفا للهجمات. ومن ناحية أخرى، اكتسبنا بعض الحصانة ضد مثل هذه الهجمات".