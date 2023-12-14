الصين وفيتنام يتفقان على إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما

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توصلت الصين وفيتنام إلى اتفاقات بشأن إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما، وذلك خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الصينى شى جين بينج لفيتنام.

وجاء فى بيان مشترك صدر الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن قادة البلدين تبادلا الآراء بشكل معمق وصريح بشأن القضايا البحرية خلال الزيارة، وأكدا على ضرورة إدارة أفضل وإيجاد حلول للنزاعات البحرية بشكل فعال، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى والمنطقة ككل.

وأضاف البيان، أن الجانبين الصينى والفيتنامى اتفقا على مواصلة المشاورات الودية بين البلدين من أجل تعزيز عمل الوفود الحكومية بشأن المفاوضات الحدودية ومجموعات العمل الفرعية، إلى جانب السعى بنشاط للتوصل إلى حل أساسى وطويل الأجل ومقبول للطرفين، يتوافق مع الاتفاق بشأن المبادئ الأساسية التى تنظم تسوية القضايا ذات الصلة بالبحار بين الصين وفيتنام، فضلا عن توافقها مع القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

يذكر أن الرئيس الصينى وصل إلى فيتنام الليلة الماضية فى زيارة دولة.