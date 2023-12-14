الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ18787

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 18787.

في غضون ذلك، قال أونروا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن منشآت "أونروا" في غزة تعرضت للاعتداء 250 مرة، مشيرا إلى أن ما يعيشه أهالي قطاع غزة من معاناة غير مسبوق.

وقال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك ضغطا كبيرا جدا على المنظومة الصحية في الأراضي المحتلة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مناطق واسعة في قطاع غزة لا تصلها أية مساعدات إغاثية.

أضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": نواجه صعوبة بالغة في الانتقال للمناطق المعرضة للقصف وانتشال الشهداء منها.