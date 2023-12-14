السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدر الهيروين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي، بمعاقبة متهم بحيازة مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، وعضـوية المستشارين عمـرو علـى كسـاب واحمـد رضـوان أبـا زيـد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علـى سـيف النصـر خليفـة وكيل النيابة، وأمين سر محمد طه،

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والتربح منه.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم عثر معه على كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعرف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

فتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.