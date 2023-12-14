اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:48 م
السجن المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر فى المواد المخدرة بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمى أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد أبوطالب، حضوريًا بمعاقبة سائق مدان بالاتجار فى الهيروين بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وذلك فى أحداث القضية رقم 3163 لسنة 2023 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2146 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.س.ف.ع"، 40 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 19 يونيو 2023 بدائرة قسم ثان أحرز جوهر الهيروين المخدر.

 







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