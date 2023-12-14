"الدفاع الروسية": تكبيد الجيش الأوكرانى أكثر من 615 قتيلا وجريحا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلًا وجريحًا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة -في بيان الأربعاء "أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 55 عسكريًا ودمرت مدافع وعتاد عسكري".



وأضافت " إن القوات الروسية تصدت على محور كراسني ليمانسك بجمهورية دونيتسك لهجوم أوكراني، حيث بلغت خسائر العدو 100 فرد بين قتيل وجريح، كما تم التصدي لـ4 هجمات على محور دونيتسك وكبدت العدو 250 عسكريًا وأسلحة ومدافع".



وأشارت إلى أنه تم تصفية 130 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، وعلى محور زابوروجيا تصدت القوات الروسية لهجوم أوكراني وقضت على 50 عسكريًا، فيما بلغت خسائر العدو الأوكراني على محور خيرسون 30 عسكريًا بجانب تدمير مدافع وأسلحة ومركز تحكم بالمسيرات الأوكرانية.



وأوضحت أنه تم أيضًا تدمير ورش تجميع وإصلاح المسيرات و3 مستودعات للذخيرة ومستودع للوقود ومحطة رادار أوكرانية واعتراض صاروخين من نوع "هيمارس" أمريكيين وإسقاط 6 مسيرات في لوجانسك ودونيتسك.