الجيش الجزائرى: إرهابى يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية

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أعلن الجيش الجزائرى قيام إرهابيا بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية، وضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و124 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، الأربعاء أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجارى، وفى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، سلم إرهابى نفسه للسلطات العسكرية بجنوبى البلاد، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما تم ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية مختلفة.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 47 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 86 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 149 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 124 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.