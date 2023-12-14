اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 11:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمستلزمات طبية للمستشفى الميدانى الأردنى في غزة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:56 م
الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى لمستلزمات طبية للمستشفى الميدانى الأردنى في غزة الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال جوى
أ ش أ

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نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم /الخميس، عملية إنزال جوى خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميدانى الأردني.

ورافقت طاقم الطائرة -التى سيرت بتوجيهات ملكية- الأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى التى تحمل رتبة ملازم أول طيار فى سلاح الجو الملكي.

وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكى من إنزال الصناديق التى تحوى مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، فى بيان، أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل فى قطاع غزة، تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية فى زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، فى ظل الحرب على القطاع.

 







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