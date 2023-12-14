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الجامعة العربية: الدولة المصرية نجحت فى إدارة العملية الانتخابية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:42 م
الجامعة العربية: الدولة المصرية نجحت فى إدارة العملية الانتخابية الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خليل الذوادي بعمل الهيئة العليا للانتخابات، موضحا أنهم أجادوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتيسير العمل.

وأشار إلى الترحيب الكبير من قبل الهيئة العليا للانتخابات باللجنة وعملها، مؤكدا أنها حرصت على تيسير العمل لها في كافة مراحل المتابعة.

وأضاف، اللجنة زارت المجلس القومي للمرأة والزيارة تعكس إدراك اللجنة للدور المهم الذي تلعبه المرأة المصرية ، حيث كانت في مقدمة الصفوف خلال عملية الانتخاب، بالإضافة الى زيارة المجلس القومي لذوى الاعاقة مشيدا بالتسهيلات المقدمة لهذه الفئة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الإشراف القضائي الكامل كان أبرز الملاحظات، حيث شارك في العملية 15 ألف قاضي مع ملاحظة أن العمل القضائي لم يتوقف وهو ما يعكس نجاح الدولة في ادارة العملية الانتخابية.







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