"التعليم الفلسطينية": 3714 طالبا استشهدوا فى غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

وكالات الأنباء

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، إن 3714 طالبا استشهدوا فى قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فى الـ7 من أكتوبر الماضى.

وأوضحت أن 3679 طالباً، استشهدوا في غزة، مضيفة أن 5429 طالباً أصيبوا بجراح مختلفة جراء الحرب في القطاع، فيما قُتل 209 معلمين، وأصيب 619 آخرون.

كما ذكرت أن 90% من الأبنية المدرسية الحكومية في غزة، حسبما ورد في بيان للوزارة، تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء عمليات القصف، ولا يمكن تشغيل 29% منها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.

وأوضحت الوزارة أن 133 مدرسة في قطاع غزة تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين، مشيرة إلى أن العملية التعليمية في القطاع لا تزال متوقفة تماماً منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وفي الضفة الغربية، قالت الوزارة، إن 35 طالباً استشهدوا، وأصيب 271 آخرون في العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة.