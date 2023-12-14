"الأوقاف" تعلن نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بالمراكز الإسلامية

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف ، نتيجة التصفيات النهائية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م.

• فاز بالمركز الأول: مركز الثقافة الإسلامية (بالبحيرة)، وجائزته (خمسون ألف جنيه) ، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• فاز بالمركز الثاني: مركز الثقافة الإسلامية (بالعريش محافظة شمال سيناء)، وجائزته (ثلاثون ألف جنيه) ، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز ، وألف جنيه منها لمدير المركز ، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• فاز بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الدارسة: (رشا يوسف نعيم يوسف) من مركز الثقافة الإسلامية (بالعريش محافظة شمال سيناء) بجائزة قدرها 2000 جنيه .

• هذا وقد وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف جائزة استثنائية لمركز الثقافة الإسلامية (بالعجمي محافظة الإسكندرية) قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع 2000 جنيه لكل متسابق.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري، وهم: