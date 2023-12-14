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الأرصاد: طقس لطيف نهارا على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس لطيف نهارا على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.






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