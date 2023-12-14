افتتاح 9 مساجد الأبرز.. وزارة الأوقاف تنشر إنجازات مديرية السويس خلال عام 2023

كتب لؤى على

واصلت وزارة الأوقاف نشر جهود مديرياتها بالمحافظات لعام 2023، ونشرت الوزارة إنجازات مديرية أوقاف السويس، والتي تضمنت افتتاح (9) مساجد منها (4) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا و(5) مساجد صيانة وتطويرًا و(7) مساجد تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

عقد(2861) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية و208 حلقة للتحفيظ عن بعد

أكثر من (10) آلاف ندوة علمية وتثقيفية و(30) أسبوعًا ثقافيًّا،931 مسجدًا تشارك بالبرنامج التثقيفي للطفل ،40 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)



توزيع (8) أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و9000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

حققت مديرية أوقاف السويس خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:



أولا : الإنجازات الدعوية 1. عقد ندوة علمية

• حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ومعرفة لغة الشباب في مجال الخطاب الديني بجامعة السويس

2. القوافل الدعوية :

• عدد(6) قافلة دعوية

• عدد (3) قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف

3. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• عقد (30) أسبوعًا ثقافيًّ

4. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم عقد 19ندوة علمية

5. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

• تم تنفيذ عدد (79) ندوة تثقيف فقهي وإفتاء

6. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد (228) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (29) مساجد على مستوى المحافظة .

7. الدروس المنهجية :

• تم تنفيذ عدد (9600) درس منهجي ، على النحو التالي :

• تم عقد عدد (480) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (20) مسجدًا على مستوى المحافظة .

8. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (931) مسجد على مستوى المحافظة، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد .

• 3 ندوات بناء تثقيفي للأئمة بحضور المحافظ ورئيس الجامعة وأساتذة من جامعة الأزهر

• 40 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) 72 ندوة تثقيفية مع وحدة سكان المحافظة

9. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم) بعدد (13) ندوة خلال هذا العام

• تنفيذ عدد 40 ندوة ضمن مبادرة حق الوطن

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت مديرية أوقاف السويس عدد (2861) مقرأة على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها (10) مقارئ ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (520) مقرأة على مستوى المحافظة .

• مقارئ الأعضاء : وعددها (4) مقارئ ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (208) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الجمهور : وعددها (40) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (2080) مقرأة على مستوى المحافظة.

• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (53) مقرأة على مستوى المحافظة.

2. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (2) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (208) حلقة .

3. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

• مسابقة صلا التهجد.

• مسابقة اكتشاف.

• المسابقة الرمضانية.

• مسابقة الناشئة.

• مسابقة إيفاد رمضان للقراء.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

• مقابلات مركز إعداد محفظي القران الكريم.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

• عقد مسابقة مشتركة بين أوقاف السويس وبنك المصرف المتحد.

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

تم تنفيذ (9) دورات لأكثر من (348) متدربًا ، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ ( 1 ) دورة في الشئون الإدارية لعدد (2) متدرب.

• تم تنفيذ عدد ( 2 ) دورة تدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد (36) عاملًا.

• تم تنفيذ عدد ( 2 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (110) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ عدد ( 4 ) دورات البناء التثقيفي لعدد ( 190 ) من الأئمة

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام (9) مسجد، منها (4) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(5) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• حصول (7) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (15) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (4866.2) متر.

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم صرف (110000) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، على عدد (9) من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم توزيع (8) أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع عدد (9000) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.