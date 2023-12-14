إصابة 9 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية - فايد"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية - فايد" أمام قرية السعيدية دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية فايد أمام قرية السعيدية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من:

عيدة إبراهيم عطية 50 عاما

عثمان جمال على 17 عاما

محمد شحتة عبد الجواد 25 عاما

أحمد مصطفى حلمى 18 عاما

صبحي سليم عبد الفتاح 25 عاما

عبد الشافى عصام عبد الشافى 25 عاما

سيف محمد محمد 15 عاما

أحمد فراج عبد الحميد 25 عاما

على محمد إسماعيل 23 عاما

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.