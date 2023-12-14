إزاى تلغى ترخيص محل فى حالة وفاة المرخص له؟.. اعرف الخطوات

كتبت – مرام محمد

ساهمت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظات، في إعانة المواطنين على إنهاء مصالحهم واستخراج أوراقهم ومستنداتهم المميكنة بصورة أسرع، وقضاء مصالحهم دون الحاجة إلى عناء ومشقة، حيث تتيح العديد من الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية من مكان واحد، تشمل تقديم طلبات: رخص الإشغالات، وبيانات الصلاحية، والحصول على صورة طبق الأصل من المستندات، والتصالح على مخالفات البناء، ومطابقة توصيل المرافق، والمصاعد، والإعلانات، وتراخيص المحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، والمعاينات والترميم والهدم، وغيرها من الخدمات المتعلقة بكل إجراء من الإجراءات السابقة.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوبة وخطوات وإجراءات تقديم طلب إلغاء ترخيص المحال التجارية أو الصناعية أو العامة في حالة وفاة المرخص له الأصلي، نوضحها في السطور التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل اعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

- إعلام وراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تلقي الخدمة.