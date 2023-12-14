إزالة 3 حالات بناء مخالف فى حى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحى المنتزه أول بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف بـ 3حالات بنطاق الحى، واستهدفت إيقاف أعمال صب سقف الدور الثانى العلوى وتم التحفظ على خلاطة بمنطقة الفلكى من شارع 14، وكذلك إيقاف أعمال صب 2 غرفة شارع السلام بالفلكى والتحفظ على ونش بتواجد مهندس المنطقة والتحفظ على كمية من الحديد، كما تم فك شدة أعمدة الدور الثانى شارع المستجد وتم التحفظ على كمية من الخشب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.







التحفظ علي مواد بناء مخالف في المنتزة بالإسكندرية



إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة اول بالاسكندرية



إيقاف بناء مخالف بنطاق حي المنتزة اول بالاسكندرية