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إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية دون إصابات

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:46 ص
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. 
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 
 






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