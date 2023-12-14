أهمها الحفاظ على صحة القلب.. أسباب صحية لإضافة الفلفل الأسود للطعام

كتبت فاطمة ياسر

الفلفل الأسود يعتبر من التوابل ذات المذاق المميز، كما أنه له العديد من الفوائد الصحية وأبرزها تخفيف أعراض البرد والسعال، والتخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على صحة القلب، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes

الفلفل الأسود له العديد من الفوائد الصحية، التي يجب التعرف عليها ومنها: