أنواع لقاح المكورات الرئوية وفئات التطعيم لها ضرورة فى الشتاء

كتبت إيناس البنا

فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية، أخطرها الالتهاب الرئوي.

وفى هذا الإطار قال الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بشركة فاكسيرا (المصل واللقاح)، إن لقاح المكورات الرئوية من اللقاحات البكتيرية المهمة جدا، واسم البكتيريا هو المكورات الرئوية تسبب في مجموعة من الأمراض في مقدمتها الألتهاب الرئوي، والتهاب السحايا وأيضا قد تسبب التهاب الأذن الوسطى، وقد تسبب أيضا تسمم الدم على حسب مسار البكتيريا في الجسم.

وأضاف مدير عام تطعيمات المصل واللقاح، أن نوع البكتيريا من الممكن أن يعيش بشكل طبيعى جدا لدى نسبة كبيرة من الأشخاص في المنطقة الخلفية من الحلق دون أن يكون له أعراض، ولكن يمكن للشخص أن يكون حاملا للمرض وينقله للآخرين دون ظهور أعراض عليه.

وأوضح أن المرض موجود على مدار السنة ولكنه يكون أكثرا انتشارا في فصل الشتاء، يستهدف اللقاح الأطفال خاصة دون سن 5 وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الامراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكرى أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض تؤثر بشكل مباشر على كفاءة جهاز المناعة، هولاء الفئات لديهم قدرة على تطوير المرض سريعا بما يهدد حياة الشخص بشكل مباشر.

أنواع لقاح المكورات الرئوية

وعن أشكال وأنواع لقاح المكورات الرئوية أشار الطبيب أنه متاح منه نوعان:

النوع المقترن.. نوع فيه 10 إلى 15 سلالات وهى النسبة الأكبر من السلالات التي تسبب النسبة الأكبر للمرض.

النوع عديد السكريات.. يتضمن 23 سلالة، بعض الفئات ينصح لها تلقى النوعين، في مقدمتهم الأشخاص الذين يعانوا من قصور في وظائف الطحال أو تم استئصال الطحال، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء وزرع القوقعة.