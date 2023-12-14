أمين حزب مصر الحديثة بالغربية: مصر شهدت عُرس ديمقراطى.. والشعب قال كلمته

الغربية مصطفى عادل

أشاد اللواء خالد شرشر أمين عام حزب مصر الحديثة بمحافظة الغربية ، بما قدمه الشعب المصري من ملحمة وطنية اثبتت حب المصريين لوطنهم، ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مصر شهدت عُرس، ولأول مرة نرى هذه الجموع الغفيرة للمصريين، ونزولهم بالملايين لابداء رأيهم في الصندوق، في حراك وطني مهيب بنسب مشاركة عالية.

وأوضح أن الشباب كان له كبير في العملية الانتخابية، وظهرت مشاركته جاليا في الايام الثلاث، واصطفوا أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الدستورى، مشيدا بوعي الشباب الذي يعرف حقوقه وواجباته وأن لهم دور كبير في نهضة مصر واستقرارها.

وأشار أن الشعب نزل بهذه الحشود الغفيرة للحفاظ على استقرار الوطن وامنه القومي، ووقفوا وقفة رجل واحد وبعثوا رسالة هامة للعالم بأن المصريين يختارون بحرية تامة رئيسهم ويصطفون خلف قيادتهم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة الانجازات.

وأضاف أن محافظة الغربية ضربت اروع الامثلة في الخروج والحشود أمام صناديق الاقتراع، من رجال وسيدات وشباب، موجها الشكر لابناء المحافظة على دورهم الكبير وانهم لم ولن يتأخروا عن نداء الوطن ومشاركتهم هذا الاستحقاق الدستورى من أجل استقرار الوطن.

من جانبه، قال أحمد طه أمين مساعد الحزب أن الانتخابات ما رأيناه في ايام الانتخابات من حشود كبيرة أمام اللجان، للشباب والسيدات ورجال وشيوخ، عكست مدى الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية لدى طبقات الشعب المصري، مشيدًا بوعى المواطن المصري وحبه لوطنه والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشاد بالجهود المبذولة من جميع الهيئات المشرفة على الانتخابات فى نجاح العملية الانتخابية التى اشادت بها جميع الاخبار الدولية والمحلية.