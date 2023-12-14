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أكثر من 27 شهيدا فى قصف إسرائيلى على مدينة رفح جنوبى غزة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:12 ص
أكثر من 27 شهيدا فى قصف إسرائيلى على مدينة رفح جنوبى غزة اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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أفادت القاهرة الإخبارية، بسقوط أكثر من 27 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة.

في غضون 66 يوما من القتال تحول قطاع غزة من نظام صحي معقول إلى نظام يرفع شعار "خارج الخدمة" وخرج عن  الخدمة أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى وأكثر من 70% من مرافق الرعاية الصحية.

منظمة الصحة العالمية العالمية قالت إن المستشفى الأهلي آخر مستشفى  يعمل بالكاد في شمال غزة ويعالج الأطباء المرضى والمصابين على الأرض مع ندرة فى الوقود والأكسجين والغذاء والماء.

وكشفت عن وجود 60 ألف حالة إسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة وأكثر من 160 ألف حالة لالتهابات  الجهاز التنفسي الحادة، بالإضافة لارتفاع حالات الجرب والطفح الجلدي وجدري الماء إلى جانب الصدمات الشديدة  وإصابات العمود الفقرى.

 

 







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