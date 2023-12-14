أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصر من جرام وحتى 100 جرام

تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تحرك جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر مسجلاً 3223 جنيها بدون إضافة مصنعية.
أسعار السبائك اليوم:
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3223 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8080 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16160 جنيها .
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 32320 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 64640 جنيها.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 100515 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 161600جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 323200 جنيه.
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