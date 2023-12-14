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أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصر من جرام وحتى 100 جرام

الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:00 ص
أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصر من جرام وحتى 100 جرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تحرك جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر مسجلاً 3223 جنيها بدون إضافة مصنعية.
 

أسعار السبائك اليوم:

 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3223 جنيها
 
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8080 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16160 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 32320 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 64640 جنيها.
 
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 100515 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 161600جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 323200 جنيه.






اسعار السبائك

السبائك الذهب

الذهب اليوم

السبائك الذهب اليوم

اسعار السبائك اليوم




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