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أسعار الذهب والسبائك فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:30 م
أسعار الذهب والسبائك فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 سبائك الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا كبيرا في جميع الأوزان الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في السوق والذي يسجل 3246 جنيهات وفيما يلي بيان بأسعار سبائك الذهب بدون إضافة مصنعية.

أسعار السبائك الذهب اليوم: 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3246 جنيها بدون مصنعية.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8115 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  16230 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  32460 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 64920 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 100950 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  162300 جنيه.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 324600 جنيه.

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: 

عيار 24 يسجل 3246 جنيها.

عيار 21 يسجل 2840 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2434 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 1893 جنيها.
 
الجنيه الذهب 22720 جنيها.






أسعار السبائك

سعر السبائك الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك اليوم

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة 5 جرام




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