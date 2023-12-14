أخطاء شائعة يجب معرفتها.. خطوات أخذ حقن الأنسولين بطريقة صحيحة

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء نعيم، أخصائى أمراض الباطنة و السكر بجامعة المنصورة، إن الأنسولين من أفضل العلاجات الفعالة لمرضى السكر، ويستخدمه المرضى في حالات معينة لضبط مستوى السكر في الدم.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الخطوات التي يجب على المريض اتباعها لأخذ حقنة الأنسولين بطريقة صحيحة، وتشمل هذه الخطوات اخراج الأنسولين من الثلاجة قبل 5 دقائق من استخدامه، لأن الانسولين البارد المأخوذ من الثلاجة يتسبب بألم عند حقنه و يقلل من فاعلية الأنسولين وهذا من أكثر الأخطاء شيوعاً بين مرضى السكر.وأكد أنه من الضروري التأكد من مدة صلاحية الأنسولين قبل أخذه، مع غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل أخذ حقنة الأنسولين، وأنه يجب استخدام قطنة بها كحول لتنظيف موضع حقنة الأنسولين، مع الانتظار قليلاً حتى يجف الكحول.

وتابع قائلاً إنه لحقن الأنسولين يجب الإمساك بطية من الجلد بدلا من حقن الإبرة بالعضل، مع إدخال الإبرة بزاوية 90 درجة سريعا لتخفيف الألم ثم الضغط على المحقنة والانتظار ثواني حتى يتم امتصاص الأنسولين كاملاً، وبعد إخراج إبرة الأنسولين يجب أن تقوم بالضغط على موضع الحقنة لعدة ثوان ووضع لصق طبي على موضع الحقنة.

وشدد على ضرورة تغيير مكان الحقنة من وقت لآخر لتجنب حدوث تليف وتجنب حقنها في أماكن وجود شامات أو حسنات أو ندبات بالجلد.