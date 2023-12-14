أجواء خريفية على معظم أنحاء محافظة المنوفية.. لايف

قدم اليوم السابع بث مباشر، من على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية لرصد حالة الطقس والذى يبدو مستقرا على كافة الأنحاء.
وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.
كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.
حالة-الجو-بالمنوفية
حالة-الطقس-بالمنوفية
طقس-المنوفية
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