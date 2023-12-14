أب يقيم دعوى نفقة أقارب ضد نجله ويتهمه بالاستيلاء على ثروته.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقام أب دعوي نفقة أقارب، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم فيها الأب نجله بالتحايل برفقة والدته للاستيلاء على ثروته ومبالغ مالية تعدت مليوني و800 ألف جنيه، ورفضهما منحه أي نفقات بحجة أنه مريض ولا يستطيع التصرف فيها، ليؤكد:" أصبت بالمرض فقرر شقيقي مساعدتي ولكن زوجتي رفضت ذلك بسبب مشاكل سابقة جمعتها به، وطلقتني للضرر وحرضت أبني علي وكذلك منعت بناتي من الحديث معي".

وتابع الأب:" بعد 40 سنه زواج طلقت من زوجتي للضرر بالرغم من أن الإساءه من جانبها، دمرت حياتي، وقلبت أولادي ضدي، واستولت علي كل شئ ورفض ترك نجلي يمنحني راتب شهري حتي أنفق علي علاجي، ليتكفل شقيقي بالنفقات كاملة طوال العام الحالي ".

وتابع:" أقمت ضد نجلي دعاوي نفقة أقارب ومصروفات علاجية، وجنحة سب وقذف ضد طليقتي وتعويض بسبب عنفها، وتحايلها لحرماني من حقوقي بعد إدعاءات كيدية من الجنون والعته وتشهيرهم بسمعتي بأبشع الاتهامات".

ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

ونفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب.