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وزير الطاقة السعودى عن اتفاق cop28 بشأن الوقود الأحفورى: لن يؤثر على صادرات الموارد الهيدروكربونية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 04:13 م
وزير الطاقة السعودى عن اتفاق cop28 بشأن الوقود الأحفورى: لن يؤثر على صادرات الموارد الهيدروكربونية وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان
كتب شعبان هدية

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شعبان هدية
 
قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إنه متفق مع رئاسة COP28 بشأن الاتفاق النهائى للمؤتمر، مضيفا أن الاتفاق لن يؤثر على صادرات المملكة من الموارد الهيدروكربونية.
 
وتابع، اليوم الأربعاء، فى تصريحات لتليفزيون العربية السعودية، أن نص "اتفاق الإمارات" يقدم بدائل لكنه لا يؤثر على صادرات بلاده، ولا على قدرتها على البيع، موجها الشكر لدولة الإمارات، على استضافتها لمؤتمر COP28 هذا العام. وقال إن هناك تعاون وتنسيق بشكل كامل بين الدولتين.
 
فيما رحب رئيس الوفد السعودى فى مؤتمر الأطراف  COP28البراء توفيق باتفاق الإمارات ونجاح مخرجاته التى تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
 
وشدد متحدثًا باسم المجموعة العربية على أهمية "تعزيز قدرات التكيف والحد من التأثر بالتغير المناخى فى نطاق هدف 1.5 درجة".
 
ويأتى "اتفاق الإمارات"، الذى تم إعلانه اليوم الأربعاء فى ختام فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل فى تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم فى تحقيق أهداف باريس.
 
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفى أثنائه، أعرب فريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف.






COP28

وزير الطاقة السعودى

الوقود الأحفورى




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