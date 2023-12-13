وزارة التعليم تتيح امتحان تحديد المستوى kg1 للطلبة المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمي رابطا لتحميل امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، حيث وفرت الوزارة ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسى 2023،2024، موضحة أنه يتم تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم ويتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ويتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج، كما يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية ، ولزم التعامل من خلال المنصة الالكترونية فقط، مشددة على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وأشارت إلى أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mostawa

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم، أكدت على أنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلبة المصريين في الخارج من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى ( KG2 ) وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إجراء امتحان تحديد مستوى في منهج المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 للتلاميذ الراغبين في التقدم لامتحانات المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال [KG2] المستوفين لسن القبول بها ولم يحصلوا على شهادة اجتياز KG1 العام الماضي وذلك مقابل رسم أداء الامتحان المقرر 150 دولار أمريكي.

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات أنه يتم عقد هذا الامتحان خلال شهر ديسمبر الحالى على منصة أبناؤنا في الخارج وبعدها يحصل التلميذ على شهادة تحديد مستوى لـKG1 ويمكن لهؤلاء التلاميذ التسجيل في المستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال هذا العام الدراسي 2024/2023م وذلك مقابل دفع رسم أداء الامتحان لـ KG2 المقرر لجميع الطلاب وفق إعلان التقدم، مؤكدة أنه في هذا الإطار نوجه عناية أولياء الأمور إلى أنه تم تعديل سن القبول لمرحلة رياض الأطفال للمستوى الأول والثانى ليكون على النحو المبين بعد حتى يكون ضمن اشتراطات التقدم والتسجيل على المنصة:

1- المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات حتى خمس سنوات إلا يوم ويتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر 2023.

2- المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال KG2: خمس سنوات حتى ست سنوات الا يوم يتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر 2023.