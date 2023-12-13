وزارة الأوقاف تعتمد 10 واعظات متطوعات بمديرية أوقاف الشرقية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، (10) واعظات جديدات متطوعات بمديرية أوقاف الشرقية من خريجي مركز إعداد الخطباء والواعظات، وطالبت بسرعة استكمال الملفاتهوإرسالها إلى الوزارة ، وهم:
1.
إنجي إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم
الشرقية
2.
آية علي السيد محمد سيد أحمد
الشرقية
3.
إيمان أحمد السيد السيد علي
الشرقية
4.
فاطمة محمد إبراهيم حسين
الشرقية
5.
إيمان مسعود حسن حجازي
الشرقية
6.
ناهد أيمن عبده عبداللطيف
الشرقية
7.
إسراء عبدالرؤوف محمد عبدالجواد
الشرقية
8.
أمل محمد رجب علي حسن
الشرقية
9.
نورا رفاعي فايد عبدالفتاح
الشرقية
10.
هالة عبدالله حسانين إبراهيم
الشرقية
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