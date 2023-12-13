وحدة أسنان لذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى لأول مرة وإجراء 600 حالة للأطفال

الدقهلية - شريف الديب

أكدت الدكتورة لمياء بدرة، رئيس وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى، لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة هى الأولى من نوعها فى الدلتا، وتخدم قطاعا كبيرا من الأطفال ذوى الهمم الذين يعانون من مشاكل فى الأسنان، ولم يتمكنوا من العلاج نظرا لعدة مشاكل، وهو عدم القدرة على التحكم فى الطفل، خلال فترة العلاج.

وأضافت: "قررنا إنشاء الوحدة للتيسير على الأطفال ذوى الهمم، وبالفعل تم الشروع فى إنشاء الوحدة، وتم عمل أول وحده أسنان ذات طابع خاص لعلاج الأبطال من ذوى الهمم فى وزارة الصحة المصرية، وتم إنشاؤها منذ عام ونصف فى مستشفى المنصورة الدولى، وتخدم كل محافظات الدلتا والوجه البحرى ومحافظات جنوب وشمال سيناء.

وأشارت الدكتورة بدرة إلى أنه تم إنجاز 600 حالة من الأبطال ذوى الهمم ما بين "متلازمة داون - الضمور المخى - التأخر العقلى – الأمراض المناعية، مضيفة أن الوحدة متكاملة من حيث تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى من خلال أكفأ أطباء الأسنان، وأيضا التفاعل والتعامل مع أبطال ذوى الهمم وذويهم وتوعيتهم وتسهيل كل الصعاب عليهم.

وأوضحت رئيس الوحدة أن هناك 17 طبيبا وطبيبة يعملون بالوحدة بالإضافة إلى 4 تمريض، وجميعهم على قدر كبير من المهارة للتعامل مع كل الحالات التى تتردد على المستشفى، وتشير إلى أن طبيب الأسنان لذوى القدرات الخاصة يجيد التعامل مع حالات القدرات الخاصه مثل حالات داون وتأخر القدرات الذهنية وضعف البصر وأكتر من ذلك.

ونوهت الدكتورة لمياء على الرغم من ارتفاع أسعار التكلفة بالوحدة إلا أن يتم دفع رسوم بسيطة عن التكلفة الفعلية، موضحة أنه يتم علاج حالات القدرات الخاصه تحت تأثير البنج الموضعى أو الكلى بدون أى خطورة على صحة المريض، ويتم عمل التحاليل اللازمة قبل العملية للاطمئنان على حالة المريض، والتأكد من قدرته الصحية على دخول غرفة العمليات، كذلك يكون متواجدا دكتور التخدير من بداية العملية حتى النهاية والاطمئنان على المريض.

فيما قالت آمال، والدة طفلة تعالج بالوحدة، إنها كانت تجد صعوبة كبيرة جدا فى علاج ابنتها، نظرا لأنها تتطلب أجهزة خاصة للعمل معها، وكنت اضطررت للسفر إلى القاهرة للبحث عن مكان لها لإجراء بعض العلاج لأسنانها، والحمد لله بعد إنشاء هذا الوحدة بمستشفى المنصورة الدولى أصبح الموضوع يسيرا بأن أعالج ابنتى بدون صعوبات.



وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى



وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى



وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى



وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى



وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى



وحدة أسنان ذوى الهمم بمستشفى المنصورة الدولى