واشنطن: مستشار الأمن القومى يزور إسرائيل الخميس والجمعة ويلتقى نتنياهو

كتب محمد عبد المجيد

أعلن البيت الأبيض قبل قليل، أن مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان، سيزور إسرائيل يوميى الخميس والجمعة المقبلين، كما أنه سيلتقى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة الحرب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.