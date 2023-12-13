واشنطن: مستشار الأمن القومى يزور إسرائيل الخميس والجمعة ويلتقى نتنياهو

أعلن البيت الأبيض قبل قليل، أن مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان، سيزور إسرائيل يوميى الخميس والجمعة المقبلين، كما أنه سيلتقى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة الحرب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
وحكومة الحرب..
واشنطن: مستشار الأمن القومى يزور إسرائيل الخميس والجمعة ويلتقى نتنياهوالأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:27 م
مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان
كتب محمد عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة