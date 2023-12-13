اليوم السابع
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وحكومة الحرب..

واشنطن: مستشار الأمن القومى يزور إسرائيل الخميس والجمعة ويلتقى نتنياهو

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:27 م
واشنطن: مستشار الأمن القومى يزور إسرائيل الخميس والجمعة ويلتقى نتنياهو مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن البيت الأبيض قبل قليل، أن مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان، سيزور إسرائيل يوميى الخميس والجمعة المقبلين، كما أنه سيلتقى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة الحرب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 
 






البيت الأبيض

امريكا

إسرائيل

سوليفان

نتنياهو

مجلس الحرب




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