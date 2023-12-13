هيئة الدواء توجه رسائل مهمة حول استخدام جهاز قياس السكر

قدمت هيئة الدواء المصرية نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشمل آمن وتتمثل فى :
1- يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.
2- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.
3- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.
4- استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.
5- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.
6- شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية.
7- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.
8- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.
9- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.
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