اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الدواء توجه رسائل مهمة حول استخدام جهاز قياس السكر

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 12:36 م
هيئة الدواء توجه رسائل مهمة حول استخدام جهاز قياس السكر هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشمل آمن وتتمثل فى :
 
1- يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​
 
2- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​
 
3-  استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​
 
4-  استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​
 
5-  إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​
 
6-  شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​
 
7-  قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​
 
8-  لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​
 
9-  أحضر الجهاز  عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. 

 

 







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أجهزة قياس السكر

شرائط السكر

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