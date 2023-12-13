هل يجوز الاستئناف على إخلاء سبيل المتسبب فى وفاة أشرف عبد الغفور؟

كتب أحمد إسماعيل

‏عقب صدور قرار قاضي المعارضات بأكتوبر بإخلاء سبيل المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير باكتوبر بكفالة مالية، يتسأل العديد من المواطنين عن جواز استئناف النيابة العامة على القرار، و هل جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ من الجرائم التي يجوز التصالح والتنازل.

قال أدهم أسامه سلام المحامي أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم قابل للاستئناف وذلك عملا بنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية .

وأضاف سلام أن استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء السبيل لابد أن يعرض أمام محكمة أعلى وهي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة ، ويحق له تأييد قرار إفراج قاضي المعارضات ( القاضي الجزئي) أو يقضى باستمرار حبس المتهم ولكن ذلك خلال 24 ساعة.

وفى السياق ذاته أوضح سلام أن الجريمة المرتكبة هي القتل الخطأ والإصابة الخطأ فهذه الجريمة هي من الجرائم التي يجوز التصالح والتنازل فيها نظرا لأنها جريمة غير عمدية وذلك عملا بنص المادة 18 مقررا أ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا وافق أهل المجني عليه أما إذا رفضوا الصلح فيعاقب المتهم بالعقوبة المقدرة من المحكمة

وأشار إلى أن قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية يكون على ذمة القضية لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وأحالة المتهم للمحاكمة الجنائية .

واختتم أدهم سلام حديثه قائلا أن قرار إخلاء السبيل وارد ومتوقع لأن تلك الجريمة ليست من الجرائم الخطرة مثل القتل العمد لانتفاء ركن القصد فيها ولعدم توافر الخطأ لدى الجاني فضلا عن أن قرار المحكمة باخلاء سبيل المتهم بسبب ان المتهم لديه محل اقامه ثابت و معلوم ولا يخشى عليه من الهرب.